"Крымский диверсант" Штыбликов просит о переводе в Украину - консул

Украинец Дмитрий Штыбликов, осужденный в оккупированном Крыму на 5 лет, написал заявление в Министерство юстиции Украины с просьбой посодействовать его переводу в Украину для дальнейшего отбывания наказания. Об этом после посещения политзаключенного сообщил консул Украины в Новосибирске Олег Финогенов.

Сообщается, что консул Украины также предложил политзаключенному написать заявление об оказании материальной помощи от государства.

Также по словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, Штыбликов не высказал жалоб на условия содержания в российской колонии в Омске, состояние его здоровья хорошее.

"У него нет претензий к условиям содержания. В камере на четверых человек он находится один. Он пользуется библиотекой", – заявила Москалькова.

Российский омбудсмен также сообщила, что уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова не смогла посетить Штыбликова, так как опоздала на самолет из-за погодных условий на Ямале.

"Она сказала, что хотела бы поехать, но не может вылететь с Ямала, поскольку опоздала на самолет. Там таковы погодные условия, что добираться нужно до аэропорта на пароме", – сообщила Москалькова.

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ сообщили о задержании в оккупированном Севастополе "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины".

Спикер Минобороны по АТО опроверг это заявление. Позже в украинском оборонном ведомстве также сообщили, что никаких "диверсантов" в Крыму нет.

Главное управление разведки также опровергло эту информацию.

Позже выяснилось, что задержанный Дмитрий Штыбликов был аналитиком украинской неправительственной организации Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона Номос с офисом в Севастополе. В 2012-2013 гг. был экспертом Киевского бюро Радио Свобода и комментировал ситуацию по поводу переговоров Украины и России в вопросах размещения Черноморского флота в Севастополе.

В ноябре 2017 года в Севастополе Дмитрия Штыбликова приговорили к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей.

В апреле 2018 года стало известно, что Штыбликова этапировали в российский город Омск.