Стало известно куда этапировали "крымского диверсанта" Штыбликова

Осужденного на пять лет мужчину этапировали в России

Фигуранта дела украинских диверсантов Дмитрия Штыбликова, осужденного в оккупированном Крыму на 5 лет, этапировали в российский город Омск. Об этом сообщает российский журналист Антон Наумлюк в Facebook.

Мужчину направили в исправительную колонию №6.

"Фигурант дела «крымских диверсантов» Дмитрий Штыбликов, осужденный Севастопольским городским судом к пяти годам заключения, этапирован в колонию 6 Омска", - сообщает журналист.

Напомним, 9 ноября 2016 ФСБ РФ сообщили о задержании в оккупированном Севастополе "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины".

Спикер Минобороны по АТО опроверг это заявление. Позже в украинском оборонном ведомстве также сообщили, что никаких "диверсантов" в Крыму нет.

Главное управление разведки также опровергло эту информацию.

Позже выяснилось, что задержанный Дмитрий Штыбликов был аналитиком украинской неправительственной организации Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона Номос с офисом в Севастополе. В 2012-2013 гг. был экспертом Киевского бюро Радио Свобода и комментировал ситуацию по поводу переговоров Украины и России в вопросах размещения Черноморского флота в Севастополе.

В ноябре 2017 в Севастополе Дмитрия Штыбликова приговорили к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей.