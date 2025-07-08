«Уникальная» система навигации отказала. В Defense Express проанализировали причину аварии новейшего российского дрона Альтиус в Казани

Новый российский ударно-разведывательный дрон Альтиус от крушения не спасла система навигации для истребителя Су-57, пишет Defense Express (Фото: Википедия)

Новый российский ударно-разведывательный дрон Альтиус в Казани россияне «сбили» собственными средствами РЭБ , а расхваленная разработчиками система навигации промахнулась на километр во время второго захода на посадку.

Об этом сообщается 8 июля в материале издания Defense Express.

Как утверждают разработчики Альтиуса (другое название — Альтаир), работающие на Уральском заводе гражданской авиации, «неустановленные внешние средства РЭБ» нарушили спутниковую навигацию дрона.

«Для захода на посадку пришлось выводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерционном режиме, произошла внештатная ситуация», — отметили россияне.

При этом, как отмечает издание, дрон Альтиус упал в дачном кооперативе Дубки — неподалеку от взлетно-посадочной полосы Казанского авиационного завода.

«Напомним, что это тот самый завод, на котором когда-то производили, а сейчас собирают из советских доработок и модернизируют Ту-160 и Ту-22М3. Но он также, точнее его подразделение КАПО-Композит, отвечает за производство БПЛА», — сообщили в Defense Express.

Фото: defence-ua.com/Google Earth

При этом в издании отметили, судя по заявлениям россиян, на дрон Альтиус не была установлена защищенная от помех система спутниковой навигации — например, Комета-М.

«Почему-то на этом БПЛА ее нет. Или она не справилась с задачей, что со своей стороны означает очень целенаправленное подавление Альтиуса российскими подразделениями РЭБ», — сообщили в Defense Express.

Более того, как отметили в издании, на дроне не сработала еще одна, аналоговая система навигации — инерциальная БИНС-СП-2. Ее разработали в Московском институте электромеханики и автоматики специально для истребителя Су-57 — и оснастили лазерными гироскопами и кварцевыми акселерометрами.

Фото: Московский институт электромеханики и автоматики

«О планах установки на Альтиус БИНС-СП-2 в Ростехе хвастались еще на уровне 2015 года, отметив, что когда дрон пойдет в серию, на нем будут устанавливать именно ее. А формально серийное производство Альтиус должно было начаться в 2021 году», — сообщили в Defense Express.

По информации издания, БИНС-СП-2 также устанавливают на целый ряд других российских истребителей — в том числе и на Су-30, в котором ею заменили систему SIGMA 95NAA от французского холдинга Safran.

«Таким образом, либо на этом дроне БИНС-СП-2 не было, либо она не сработала штатно. Потому что дрон упал минимум в 850 метрах от начала полосы, а это очень значительная ошибка даже для значительно более простых систем», — сообщили в Defense Express.

Как отметили в издании, тот факт, что дрон Альтиус россияне не сумели посадить в ручном режиме, вызывает множество вопросов.

«Но вряд ли в РФ рассекретят реальные причины падения этого дрона, о котором и так лишний раз стараются не вспоминать, потому что рассказами об этом аналоговом дроне в РФ кормят аудиторию уже более 10 лет», — подытожили Defense Express.

8 июля в соцсетях появились сообщения, что в частном секторе Казани якобы упал легкомоторный самолет Cessna, который длительное время летал по кругу над городом.

Проанализировав эти кадры, OSINT-аналитики предположили, что полеты совершал отнюдь не самолет, а «перспективный» российский беспилотник.

Сразу несколько украинских OSINT-проектов сообщили, что в Татарстане разбился сверхсовременный российский БПЛА Альтиус.

Позже инцидент подтвердили российские пропагандисты из РИА Новости. Они сообщили, что упавший в Казани «самолет» — это беспилотник Альтиус, который совершал испытательный полет.

«Аппарат упал из-за того, что навигацию нарушили неустановленные средства РЭБ», — заявляли пропагандисты.

Как отметили специалисты, согласно имеющейся информации, Альтиус не является дроном-камикадзе вроде иранского Shahed. По всей вероятности, россияне активно пытаются создать аналог американского БПЛА MQ-9 Reaper, который способен совмещать разведывательные и ударные функции.