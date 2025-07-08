В РФ разбился российский аналог дрона Reaper. О чем это говорит

Этот беспилотник довольно большой, размах его крыльев около 30 метров. Он предназначается для ведения разведки на стратегическую глубину и для нанесения ударов, теоретически он должен был бы стать аналогом американского дрона Reaper, который может висеть в воздухе по несколько десятков часов и наблюдать за очень большой территорией.

Реклама

В принципе этот дрон должен был бы также контролировать захваченные территории, на которых уже не осталось вражеского ПВО, потому что с помощью ПВО он довольно легко сбивается. Поэтому, если бы Украина, скажем, проиграла войну в первые три дня, как планировало российское командование, то над ней сейчас летали бы вот такие беспилотники, следили бы за обстановкой на земле и наносили бы сверху с воздуха удары по тем, кто пытается организоваться в какие-то партизанские отряды или вообще выступает против оккупационных властей. К большому счастью, этого не случилось, но работа по созданию этих беспилотников и совершенствовании их в России продолжается и, как видим, идет она не очень хорошо.

На мой взгляд, падение этого дрона не сильно выдающееся событие, но все-таки важно. Дело в том, что в который раз на примере этого дрона мы получили подтверждение того, что российская авиационная промышленность и инженерная школа очень сильно деградировали. Они не могут создавать что-то абсолютно новое, они в лучшем случае могут клепать что-то по чертежам еще советских времен. Что-то абсолютно новое, уникальное создать они не в состоянии, потому что даже новые бомбардировщики Ту-95 взамен уничтоженных вследствие операции Паутина они сделать сейчас не могут. Более того, они толком даже не могут отремонтировать старые бомбардировщики, потому что уже, в основном, умерли специалисты, разбиравшиеся в том, как именно это надо делать.

Российская авиапромышленность и инженерная школа деградировали

В России сейчас не могут построить новые пассажирские самолеты, несмотря на то, что Путин обещает каждый год сотни новых самолетов. И даже такой самолет, как Кукурузник, стал непреодолимой преградой для российских инженеров. Они собирались построить на замену Кукурузнику самолет под названием Байкал, сели за чертежи и поняли, что разучились они строить самолеты.

Ну и вот теперь выясняется, что большой крупный дрон — это очень сложно для российских инженеров. И этот дрон, в основе которого лежат израильские разработки, падает даже безо всякого противостояния со стороны ПВО или РЭБа. Вроде выглядит почти, как у американцев, а лететь все равно не хочет. Ситуация в смысле инженерной школы и развития авиационной отрасли для России в общем-то уже критическая и лучше она не становится и не станет. Почему? Объясню очень коротко.

Дело в том, что последние лет 20 при Путине государственная политика России была направлена на максимальное отупление населения. То есть, чем тупее население, тем проще им управлять, и поэтому образованию не уделялось никакого внимания. Точнее, уделялось внимание тому, чтобы слишком образованными россияне не становились, слишком культурными ни в коем случае, потому что такие люди могут нести опасность для режима. Поэтому шла политика отупления с помощью таких передач как Дом-2 и много чего еще шло такого по российскому телевидению. Ну и политика была соответствующая —зачем нам эти умники, высоколобые, они там себе будут что-то думать. Не надо, мы лучше купим все, что нам нужно за границей, деньги от продажи нефти у нас есть, поэтому все нормально, нам не обязательно свою какую-то инженерную школу развивать и так далее. Ну и всегда была надежда на то, что купим. И покупали.

Читайте также: Максим Плехов За счет чего Россия развивает производство беспилотников

Все те беспилотники, которые сейчас есть самолетного типа на вооружении российской армии, это так или иначе какие-то производные от израильских беспилотников, чьи чертежи или сами беспилотники были ранее проданы в Россию. В России даже пыталась целый вертолетоносец купить. В России огромное количество всяких украденных есть деталей в самой разной технике. Даже те же шахеды иранские. Хотя, казалось бы, куда уж проще, но вот даже шахеды иранского производства. То есть, своего ничего сделать не могут, и это уже давно.

В Украине, кстати сказать, с этим тоже было не очень хорошо. Тоже инженерная школа за последние десятилетия сильно была разрушена. Однако на фоне войны сейчас, как говорится, необходимость — это мать инновации. Так вот началось возрождение украинской инженерной школы, и сейчас очень много всяких разных дронов производится в Украине. И многие из них намного превосходят самые лучшие западные разработки. Я уж про российские не говорю.

Кстати, не говорю, недавно читал одного российского Z-автора, и он критиковал Путина. Потому что Путин недавно на одном форуме выступал и сказал, мол, смотрите, наши Кулибины российские могут делать такие дроны, которые даже западным производителям не снились. Этот Z-автор говорит, что Путин, конечно, не врет, действительно не снились, но дело в том, что все эти дроны, которые делают российские «кулибины», скопированы с дронов украинских. То есть, практически все, что сейчас производит российская дроновая промышленность, так или иначе, украдено, скопировано с украинских образцов. Потому что сами они не способны по тем или иным причинам сейчас ничего нового изобрести. Да, иногда изобретают, но в очень мизерных количествах.

Больше слушайте в видеоблоге Ивана Яковины на Radio NV