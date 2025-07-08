8 июля в соцсетях появились сообщения, что в частном секторе российского города Казань якобы упал самолет Cessna, который долгое время летал по кругу над городом. Однако впоследствии появились видео с этим воздушным объектом еще до падения.

Обновлено в 13:11. Российские пропагандисты из РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщили, что упавший «самолет» в Казани — это новейший беспилотник Альтиус, совершавший испытательный полет.

«Аппарат упал из-за того, что навигацию нарушили неустановленные средства РЭБ», — заявляют пропагандисты.

Проанализировав эти кадры, OSINT-аналитики предположили, что это был не легкомоторный самолет Cessna, а «перспективный» российский беспилотник.

Сразу несколько украинских OSINT-проектов утверждают, что в Татарстане разбился сверхсовременный российский БПЛА Альтиус.

В некоторых источниках это же изделие называется Альтаир. Это разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета массой до 5 тонн. Разработка дрона началась в 2011 году, однако была ускорена после 2020 года. В 2021 году было объявлено о заключении контракта на поставку Минобороны РФ первой партии этих беспилотников. В июне 2021 года стало известно о первом применении оружия с этого дрона. Российские источники сообщают, что Альтиус может нести авиабомбы, а также ракеты класса «воздух-поверхность». Во время испытаний Альтиус якобы применял именно такие средства поражения.

Поэтому Альтиус не является дроном-камикадзе, в отличие от Shahed. Скорее это попытка создать аналог американского MQ-9 Reaper, который также выполняет разведывательные и ударные функции. Татарстан, в свою очередь, является одним из ключевых регионов РФ, где собирают и испытывают российские военные дроны.

Сразу несколько российских телеграмм-каналов после первых публикаций о падении самолета впоследствии поправили свои сообщения и начали указывать на падение «летательного аппарата». Если падение Альтиуса подтвердится, то это второй известный случай потери РФ своего БПЛА большой продолжительности полета. 5 октября 2024 года в Донецкой области был сбит БПЛА С-70 Охотник.