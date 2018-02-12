Крушение Ан-148 в Подмосковье: спасатели спутали блок системы управления с "черным ящиком"

Так называемый "черный ящик", найденный накануне на месте крушения Ан-148 в Подмосковье, отношения к бортовым самописцам не имеет.

Об этом со ссылкой на оперативный штаб передает Интерфакс-Украина.

При этом сообщается, что настоящий самописец к настоящему времени все же обнаружен.

"Только что найден бортовой самописец. Внешне он имеет механические повреждения наружного контура, однако информация может быть сохранной, это установит МАК. Накануне был найден некий блок системы управления воздушным судном. Самописцем он не является. Продолжаются поиски второго самописца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 февраля в России пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек, после вылета из аэропорта Домодедово пропал с экранов радаров. Позже Саратовские авиалинии подтвердили информацию о его крушении.

Среди возможных причин крушения - техническая неисправность самолета, столкновение с вертолетом или ошибка экипажа.

В МЧС РФ опубликовали списки всех пассажиров данного рейса.