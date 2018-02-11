Крушение Ан-148: появились новые подробности трагедии

Самолет пропал с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово

На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье найден "черный ящик", а в МЧС РФ опубликовали списки всех пассажиров данного рейса.

О находке "черного ящика" в ходе селекторного совещания сообщил начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин, передает Интерфакс.

Полетыкин добавил, что место проведения поисковой операции оцеплено совместно с Росгвардией и МВД.

По словам очевидцев, крушению самолета предшествовал мощный хлопок.

Представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях сообщил, что обломки самолета обнаружены в радиусе одного километра. Также, по его словам, обнаружены тела двоих погибших.

Самолет пропал с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово.

МЧС РФ разместило на своем сайте список пассажиров и экипажа, которые находились на борту упавшего в Подмосковье самолета Ан-148.

"Пока списки погибших сформированы без дат рождения и регионов проживания, но уже понятно, что среди пассажиров были жители Новотроицка, Гая, Орска, Новоорска", - сообщили в пресс-службе администрации Орска, передает Интерфакс.

С родственниками погибших работают психологи.

"Летели семьями. Родственники приехали встречать к трапу и тут такое. Очень тяжелая обстановка, дежурят врачи", - добавили в пресс-службе.

По информации, опубликованной на канале Mash в Telegram, на борту самолета Ан-148 находились трое детей, которым было 17, 12 и 5 лет.

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Напомним, 11 февраля пропал с экранов радаров пассажирский самолет Ан-148 после вылета из аэропорта Домодедово, Москва.

Есть информация о возможных причинах крушения. Среди них - техническая неисправность самолета, столкновение с вертолетом или ошибка экипажа.

Саратовские авиалинии подтвердили информацию о крушении самолета, на борту которого находился 71 человек.