Через два часа поле катастрофы Саратовские авиалинии подтвердили крушение своего самолета в Подмосковье

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На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа
Фото: Руслан Денисов / ato.ru

На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа

АО Саратовские авиалинии подтвердили информацию о крушении Ан-148 в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании, который был опубликован спустя два часа после катастрофы.

"11 февраля самолет Ан-148 (регистрационный номер RA-61704) авиакомпании Саратовские авиалинии, выполняющий рейс Москва – Орск, по информации руководителя полетов Московской службы ФГУП ОрВД, перестал выходить на связь с диспетчерами после нескольких минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Авиакомпания Саратовские авиалинии приносит глубокие соболезнования родным и близким , погибшим в аварии самолета", - сказано в сообщении.

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Напомним, 11 февраля пропал с экранов радаров пассажирский самолет Ан-148 после вылета из аэропорта Домодедово, Москва.

Есть информация о возможных причинах крушения. Среди них - техническая неисправность самолета, столкновение с вертолетом или ошибка экипажа.

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