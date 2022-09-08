Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет 8 сентября, 20:32 Британская королева Елизавета II (Фото:The Royal Family/Twitter)

Британская королева Елизавета II мирно скончалась в Балморале, говорится в сообщении пресс-службы королевской семьи в Twitter.

«Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ее старший сын Чарльз и его жена Камилла останутся в Балморале и вернутся в Лондон в пятницу, 8 сентября.

Видео дня

Елизавета II возглавляла страну дольше всего в истории — 70 лет. Теперь королем станет ее 74-летний сын Чарльз.

8 сентября врачи 96-летней британской королевы Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков.

Здоровье монарха вызывало вопросы с минувшей осени. Тогда Елизавета отказалась от участия в нескольких крупных мероприятиях по рекомендации врачей. Впоследствии она стала появляться на публике с палочкой. В феврале королева переболела ковидом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.