Тучи над Балморалом. Состояние королевы Елизаветы вызывает тревогу, к ней приехала семья, ВВС меняет сетку вещания — что известно 8 сентября, 18:32 Елизавета II в замке Балморал, Шотландия, 6 сентября 2022 года (Фото:Jane Barlow/Pool via REUTERS)

По сообщению Букингемского дворца, 8 сентября врачи 96-летней британской королевы Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. Новость встревожила нацию. В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки.

Здоровье монарха вызывало вопросы с минувшей осени. Тогда Елизавета отказалась от участия в нескольких крупных мероприятиях по рекомендации врачей.

Впоследствии она стала появляться на публике с палочкой.

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В феврале королева переболела ковидом.

Во вторник, 6 сентября, Елизавета II приняла в Балморале Лиз Трасс, ставшую новым премьером страны. Вопреки традиции утверждение главы правительства состоялось не в Букингемском дворце.

После официального пресс-релиза о состоянии здоровья королевы страну охватила тревога. Национальный вещатель BBC One с 15:00 по местному времени (17:00 по Киеву) изменил программу: вместо анонсированных передач вышел специальный выпуск новостей, все развлекательные шоу отменены.

НВ следит за событиями в Великобритании в режиме онлайн.

19:15 Принц Гарри едет к королеве без Меган Маркл

Это подтвердил BBC пресс-секретарь герцога Сассекского.



18:24 Еще четверо членов королевской семьи прибыли в Балморал

По сообщению Daily Mail, дети королевы Эндрю и Эдвард, жена последнего София, и внук королевы принц Уильям прибыли в аэропорт Абердин, откуда отправились в резиденцию. Принц Чарльз с супругой уже в замке.

Известно, что невестка Елизаветы герцогиня Кейт осталась дома ухаживать за детьми, отмечает издание.

18:08 Люди собираются у королевских резиденций

Как пишет The Guardian, около ста лондонцев пришли несмотря на ливень к Букингемскому дворцу, чтобы выразить поддержку своему монарху. Некоторые плачут.

Сообщается, что отменена традиционная смена караула возле дворца.

Также люди подходят к ограде резиденции Балморал в Шотландии.

17:04 Принц Гарри и Меган Маркл прервали свой европейский визит и направляются в Балморал

Герцог и герцогиня Сассекские вслед за старшими членами британской королевской семьи выезжают в Шотландию, поскольку они озабочены состоянием здоровья королевы, пишет британская пресса.



16:30 Премьер Трасс прокомментировала сообщение о состоянии Елизаветы II

Глава правительства Великобритании Лиз Трасс опубликовала в Twitter сообщение, в котором написала, что все озабочены тревожными сообщениями из королевской резиденции.

«Вся страна глубоко озабочена новостями из Букингемского дворца, которые мы получили в обеденный перерыв. Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — сейчас с Ее Величеством королевой и ее семьей», — говорилось в твите.

16:04 Королевская семья срочно направляется в Балморал

Как сообщала BBC, принцесса Анна уже находится у матери, а принцы Эндрю и Эдвард находятся в пути. Также в Балморал едут наследник престола принц Уэльский Чарльз с женой Камиллой.



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