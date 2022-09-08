Врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Елизаветы II, ей рекомендовали быть под наблюдением медиков 8 сентября, 14:43 Королева Елизавета II (Фото:Jane Barlow/Pool via REUTERS)

Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, ей рекомендовали находиться под контролем медиков, заявили в Букингемском дворце в четверг, 8 сентября.

«После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», — говорится в заявлении дворца.

Видео дня

Официальное заявление Букингемского дворца появилось после того как королева Елизавета II перенесла тайный совет из-за рекомендаций врачей.

В настоящее время 96-летняя королева находится в своей шотландской резиденции Балморал.

Во вторник, 6 сентября, в замке Балморал состоялась аудиенция с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Фото встречи вызвали волну обеспокоенности здоровьем королевы Елизаветы, которая впервые за 70 лет нарушила традицию и принимала нового премьера не в Лондоне, в Букингемском дворце, а в шотландской резиденции.

Здоровье 96-летней Елизаветы II уже давно вызывает опасение. В феврале королева переболела коронавирусом. В начале июня Великобритания громко отпраздновала 70-летие королевы Елизаветы на британском престоле. Тогда монарх приняла участие лишь в части официальных событий, в остальных от ее имени принимали участие члены ее семьи.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.