Корабли НАТО вошли в Черное море

Вторая постоянная военно-морская группа кораблей НАТО вошла в Черное море.

Как пишет Думская, среди североатлантического флота в Черном море были замечены: британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37) в роли флагмана, фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217).

Standing #NATO Maritime Group 2 entered the #BlackSea yesterday and welcomed two new members to the group - ????????Romanian Frigate ROS Regele Ferdinand and ????????Bulgarian frigate BGS Drazki | #WelcomeAboard pic.twitter.com/XHs8viZhwh — NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) 2 травня 2018 р.

Среди визитеров и двое новых членов 2-ой группы – румынский ROS Regele Ferdinand и болгарский фрегат BGS Drazki.

Bosphorus remains closed to all other international transit traffic since 05:00GMT. Pionnering Spirit is now closed to the southern end of Bosphorus & will enter Marmara in one hour. pic.twitter.com/nyzV9qJS48 — Yörük Işık (@YorukIsik) 2 травня 2018 р.

ALLSEAS & Société d’Exploitation du Pieter Schelte NV’s Malta flag construction vessel (world’s largest for the installation & removal of oil/gas platforms & pipelines) returns from 11month Gazprom/Turkstream contract in Anapa & transits Med-bound Bosphorus en route to Rotterdam pic.twitter.com/B7PcpR3eZu — Yörük Işık (@YorukIsik) 2 травня 2018 р.

Ранее НВ сообщало, что британские истребители Typhoon начали миссию воздушной полиции НАТО над Черным морем.

Напомним, в среду, 2 мая, в Эстонии начались крупнейшие в истории военные учения НАТО под названием Еж-2018 (Siil 2018), которые продлятся по 14 мая.