Британские истребители начали миссию воздушной полиции НАТО над Черным морем

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Церемония на авиабазе Михаила Когэлничану на юге Румынии
Фото: пресс-служба британских Королевских воздушных сил

Церемония на авиабазе Михаила Когэлничану на юге Румынии

Британские истребители Typhoon начали миссию воздушной полиции НАТО над Черным морем.

Об этом сообщает пресс-служба британских Королевских воздушных сил.

Во время церемонии на авиабазе Михаила Когэлничану на юге Румынии ведущие официальные лица НАТО предоставили аккредитацию британским истребителям на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем.

"Такие миссии по охране воздушного пространства гарантируют, что мы сможем быстро и эффективно бороться с любой возможностью агрессии или угрозой для Альянса или его членов", - сказал на церемонии посол Великобритании в Румынии Пол Бруммель.

Ранее сообщалось, что Украина привела в боевую готовность свою авиацию после провокации российских истребителей.

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