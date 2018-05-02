В Эстонии начались крупнейшие в истории страны учения НАТО

В среду, 2 мая, в Эстонии начались крупнейшие в истории военные учения под названием Еж-2018 (Siil 2018), которые продлятся по 14 мая. В них примут участие более 13 000 призывников, резервистов, членов Сил обороны, Лиги обороны, женщин-защитников и солдат-союзников, сообщает сайт Вооруженных сил Эстонии.

По сценарию учений противником выступит вымышленное государство Муринус, которое попытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО. Основные действия сконцентрируются в Южной и Юго-Восточной Эстонии.

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В маневрах примут участие военные 15 стран-союзников, в частности из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии. Основной акцент учений, которые впервые частично пройдут и на территории Латвии, будет сделан на способности обеспечить безопасность и защиту населения в любой ситуации.

Учения пройдут в три этапа.