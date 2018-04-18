Куба назвала единственного кандидата на пост президента вместо Кастро

Кубинский политик, первый заместитель председателя Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель стал единственным кандидатом на пост президента страны вместо Рауля Кастро.

Как передает Reuters, Диас-Канель номинирован на пост президента в среду, 18 апреля. Голосование депутатов Национальной ассамблеи за его кандидатуру назначено на сегодня, а результаты будут объявлены в четверг.

Политик не из семьи Кастро впервые возглавит Кубу после революции 1959 года.

Напомним, что 86-летний президент Кубы Рауль Кастро уйдет в отставку в апреле 2018 года. Он возглавил Кубу в 2011 году.