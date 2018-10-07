07 октября 2018, воскресенье

Команда Мюллера начала конфискацию имущества Манафорта

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Пол Манафорт

Пол Манафорт

Команада специального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила к конфискации квартиры Пола Манафорта в небоскребе Trump Tower.

Квартира Манафорта входит в перечень объектов недвижимости в Нью-Йорке, которую ведомство Мюллера хочет конфисковать по постановлению суда, передает Fox News.

Также у Манафорта будут конфискованы три банковских счета и один полис страхования жизни.

Напомним, что глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре, включая сговор против Соединенных Штатов и сговор в целью препятствовать правосудию.

Обвинения связаны с его работой на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, том числе с тем, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.

По данным американских СМИ, в сделке Пола Манафорта с прокурорами содержатся пункты, которые могут ограничить возможности для президентского помилования.

 

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