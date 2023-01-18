Швеция может в четверг объявить о передаче Украине САУ Archer — СМИ 18 января, 21:13 САУ Archer на огневой позиции (Фото:Stridsvagn122 via Wikipedia)

В четверг, 19 января, правительство Швеции может объявить о передаче Украине САУ Archer, сообщает Expressen.

По данным издания, на завтра премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон созвали пресс-конференцию, посвященную усилению поддержки Украины.

В списке вопросов для заседания правительства указано, что правительство даст «инструкции вооруженным силам Швеции относительно подготовки к передаче артиллерийских систем Украине».

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9 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украина может получить САУ Archer.

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По словам Кристерссона, Archer остается главным приоритетом в помощи Украине со стороны Швеции.

31 августа министр иностранных дел Швеции Анн Линде объявила, что Швеция рассмотрит возможности отправки артиллерийских установок Archer и зенитно-ракетных комплексов RBS70.

