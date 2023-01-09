Швеция может передать Украине САУ Archer — премьер 9 января, 19:20 САУ Archer на огневой позиции (Фото:Stridsvagn122 via Wikipedia)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украина может получить САУ Archer.

Об этом сообщает Aftonbladet.

Премьер также отметил, что в прошлом году Украина не получила артиллерийские установки, потому что по его словам Archer не стоял на первом месте в списке желаний Украины. Однако на конференции Народ и оборона в Селене Кристерссон заявил, что артиллерийская система все же может оказаться в Украине.

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«Я все время говорил, что мы достаточно сильны, чтобы сделать вклад с такой передовой системой оружия. Эта работа продолжается, и я вернусь, как только мы ее закончим», — сказал премьер.

По словам Кристерссона, Archer остается главным приоритетом в помощи Украине со стороны Швеции.

Инфографика: NV

31 августа министр иностранных дел Швеции Анн Линде объявила, что Швеция рассмотрит возможности отправки артиллерийских установок Archer и зенитно-ракетных комплексов RBS70.

