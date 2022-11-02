КНДР запустила три баллистических ракеты, одна из них упала в 50 км от японского города 2 ноября, 04:39 КНДР регулярно испытывает ракеты (Фото:НВ)

Северная Корея выпустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря во время совместных воздушных учений, проводимых Соединенными Штатами и Южной Кореей.

Об этом пишет Kyodo со ссылкой на южнокорейских военных.



По данным военных, в районе южнокорейского острова Уллен у восточного побережья Корейского полуострова была объявлена тревога. По словам японского правительства, снаряды рухнули за пределы исключительной экономической зоны Японии. Нет сообщений о повреждениях самолетов или кораблей, добавив, что они могли лететь по нерегулярным траекториям.

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Как пишет Yonhap, одна из ракет упала в Японском море в 57 км от города Сокчхо.

Обновлено 06:10

Издание M.khan со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщает, что «по западным и восточным регионам было выпущено по меньшей мере 10 ракет разных типов, в том числе три баллистические ракеты малой дальности».

В понедельник, 31 октября, Соединенные Штаты и Южная Корея начали первые за пять лет обширные совместные воздушные учения. В учениях, которые продлятся до пятницы, принимают участие около 240 самолетов, в том числе усовершенствованные реактивные самолеты-невидимки F-35.

Северная Корея запустила баллистические ракеты с беспрецедентной скоростью с начала этого года, включая одну, пролетевшую над Японией.

В прошлую пятницу КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море, отметив 28-й цикл запусков в этом году, если учесть крылатые ракеты.

10 октября КНДР имитировала ядерные удары по Южной Корее. Это был ответ на военные учения США и Южной Кореи.

Утром 4 октября КНДР выпустила как минимум одну баллистическую ракету из видимой траектории над Японией.

В ответ США и Южная Корея запустили несколько баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства. Военные подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя после запуска и разбилась, но обошлась без жертв.