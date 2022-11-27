Ким Чен Ын заявил о планах создать армию с крупнейшим ядерным потенциалом в мире — СМИ 27 ноября, 04:08 Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTER)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерениях создать сильнейшую армию в мире с самым большим ядерным потенциалом, пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

После испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-17 Ким Чен Ын заявил, что будет противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия.



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Также он сказал, что ядерные силы предназначены для защиты суверенитета государству и народа, а конечная цель — «обладание мощнейшей в мире стратегической силой, абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке».

Новую ракету он назвал «самым сильным в мире стратегическим оружием» и добавил, что северокорейские ученые сделали «прыжок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистические ракеты».

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