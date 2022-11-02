«Еще один безответственный шаг». МИД Украины отреагировало на запуск баллистических ракет КНДР 2 ноября, 22:45 КНДР провела пуски баллистических ракет (Фото:Kim Hong-Ji/Reuters)

Массированный запуск баллистических ракет КНДР является еще одним безответственным и провокационным шагом, угрожающим региональной стабильности.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Режим Пхеньяна должен прекратить любую деятельность, связанную с его ядерной и ракетной программами», — написал он.

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Северная Корея запустила минимум десять ракет. Две баллистические ракеты малой дальности упали в Японское море. Отмечается, что одна из ракет упала на южную сторону фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.