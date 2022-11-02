«Еще один безответственный шаг». МИД Украины отреагировало на запуск баллистических ракет КНДР

2 ноября, 22:45
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КНДР провела пуски баллистических ракет (Фото:Kim Hong-Ji/Reuters)

КНДР провела пуски баллистических ракет (Фото:Kim Hong-Ji/Reuters)

Массированный запуск баллистических ракет КНДР является еще одним безответственным и провокационным шагом, угрожающим региональной стабильности.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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«Режим Пхеньяна должен прекратить любую деятельность, связанную с его ядерной и ракетной программами», — написал он.

Видео дня

https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1587873043946389505?t=PEUWF_oItqCm20dv6Mk7eQ&s=35

Северная Корея запустила минимум десять ракет. Две баллистические ракеты малой дальности упали в Японское море. Отмечается, что одна из ракет упала на южную сторону фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Южная Корея КНДР МИД Украины Военная агрессия

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