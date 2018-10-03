04 октября 2018, четверг

Китай приостановил покупку американской нефти

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Президент одной из крупнейших нефтянных компаний China Merchants Energy Shipping Се Чуньлинь заявил о том, что Китай перестал покупать нефть у США.

Об этом передает Reuters.

Чуньлинь отметил, что импортеры в Китае решили приостановить покупку нефти в США, несмотря на то, что она не облагается в данный момент повышенными пошлинами.

Поставки нефти были приостановлены впервые с 2016 года.

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Напомним, что отношения между США и Китаем обострились из-за торговой войной, а также обвинений президента США Дональда Трампа в том, что Пекин пытается вмешаться в выборы в Конгресс США.

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