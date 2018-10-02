Впервые за 26 лет Кувейт остановил поставки нефти в США

Впервые с 1992 года Кувейт прекратил поставки сырой нефти в США.

Об этом передает Bloomberg.

По данным издания, Кувейт решил продавать больше нефти в страны Азии.

Также на сайте информационного управления Министерства энергетики США сообщается о сокращении импорта кувейтской нефти в США с начала сентября.

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