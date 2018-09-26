26 сентября 2018, среда

Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы, Пекин отрицает

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай пытается повлиять на выборы в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября.

"Китай пытается вмешаться в наши предстоящие выборы-2018, которые пройдут в ноябре. Против моей администрации", - заявил глава Белого дома на заседании Совета Безопасности ООН, передает Reuters.

При этом Трамп не подкрепил свои заявления доказательствами. В связи с чем Китай назвал обвинения со стороны США "необоснованными".

"Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела любой страны. Мы отказываемся мириться с любыми необоснованными обвинениями в адрес Китая", - заявил высокопоставленный дипломат правительства Китая, государственный советник Ван Йи.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом планирует обвинить Китай во "враждебных действиях" по отношению к государственному и частному секторам США.

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