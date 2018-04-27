Ким Чен Ын заявил о желании посетить Сеул

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Главы двух Корей встретились впервые за 65 лет

Главы двух Корей встретились впервые за 65 лет

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о желании посетить официальную резиденцию президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Сеуле.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Южной Кореи, пишет CNN.

Ким Чен Ын подчеркнул, что в случае приглашения готов посетить Голубой дом (официальную резиденцию главы Южной Кореи – ред.) в любое время.

Во время встречи Мун Чжэ Ин сказал главе КНДР, что в Сеуле его будет приветствовать еще больший почетный военный караул, чем сегодня.

Напомним, 27 апреля глава КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в демитализированной зоне. Историческая встреча состоялась впервые за 65 лет.

Главы стран поприветствовали друг друга и, пожав друг другу руки "символически пересекли границу в северном направлении и вновь вернулись на южнокорейскую территорию". Ким Чен Ын назвал встречу "моментом начала новой истории эры и мира".

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове