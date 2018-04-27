Ким Чен Ын заявил о желании посетить Сеул

Главы двух Корей встретились впервые за 65 лет

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о желании посетить официальную резиденцию президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Сеуле.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Южной Кореи, пишет CNN.

Ким Чен Ын подчеркнул, что в случае приглашения готов посетить Голубой дом (официальную резиденцию главы Южной Кореи – ред.) в любое время.

Во время встречи Мун Чжэ Ин сказал главе КНДР, что в Сеуле его будет приветствовать еще больший почетный военный караул, чем сегодня.

Напомним, 27 апреля глава КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в демитализированной зоне. Историческая встреча состоялась впервые за 65 лет.

Главы стран поприветствовали друг друга и, пожав друг другу руки "символически пересекли границу в северном направлении и вновь вернулись на южнокорейскую территорию". Ким Чен Ын назвал встречу "моментом начала новой истории эры и мира".