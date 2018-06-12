Ким Чен Ын привез в Сингапур личный унитаз – СМИ

Ким Чен Ын приехал в Сингапур с персональным унитазом

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Сингапур на саммит с президентом США Дональдом Трампом с личным унитазом, пишет южнокорейское издание Chosun Ilbo.

По информации газеты, персональный туалет Ким Чен Ына был доставлен в Сингапур спецбортом Ил-76, который также привез еду и бронированный лимузин главы КНДР.

Как сообщает USA Today, такая предосторожность связана с боязнью Ким Чен Ына того, что иностранная разведка получит доступ к отходам его жизнедеятельности, чтобы получить информацию о состоянии его здоровья.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.