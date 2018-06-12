12 июня 2018, вторник

Ким Чен Ын привез в Сингапур личный унитаз – СМИ

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ким Чен Ын приехал в Сингапур с персональным унитазом

Ким Чен Ын приехал в Сингапур с персональным унитазом

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Сингапур на саммит с президентом США Дональдом Трампом с личным унитазом, пишет южнокорейское издание Chosun Ilbo.

По информации газеты, персональный туалет Ким Чен Ына был доставлен в Сингапур спецбортом Ил-76, который также привез еду и бронированный лимузин главы КНДР.

Как сообщает USA Today, такая предосторожность связана с боязнью Ким Чен Ына того, что иностранная разведка получит доступ к отходам его жизнедеятельности, чтобы получить информацию о состоянии его здоровья.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

 По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове