Ким Чен Ын пробудет в Китае два дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай с двухдневным визитом, в ходе которого может встретиться с главой страны Си Цзиньпином.

По информации южнокорейского агентства Yonhap, после прибытия в аэропорт Пекина Ким Чен Ын сразу же отправился в отель Diaoyutai State Guesthouse.

Район площади Тяньаньмэнь усиленно охранялся полицией, поскольку два VIP-седана, в одном из которых, предположительно, находился Ким Чен Ын, проезжали мимо в сторону отеля.

Автомобили сопровождал конвой из транспортных средств, в том числе 10 легковых автомобилей, 10 автобусов и карета скорой помощи.

Китайские СМИ также подтвердили визит Ким Чен Ына.

Это уже третья поездка северокорейского лидера в Китай в этом году.

По информации издания Nikkei Asian Review, Ким Чен Ын намерен обсудить с Си Цзиньпином итоги переговоров Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, а также выработают дальнейшую переговорную стратегию.