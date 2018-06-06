Катар заявил о стремлении вступить в НАТО

Катар хочет стать полноправным членом Североатлантического Альянса, где принесет большую пользу, заявил министр обороны страны Халид бин Мухаммед аль-Атийя, передает Anadolu.

По словам министра, на данный момент армия Катара является одной из самых оснащенных в регионе.

Аль-Атийя отметил наличие эффективного сотрудничества между Дохой и Североатлантическим альянсом, которое неуклонно развивается. При этом он указал на возможность функционирования в Катаре структур НАТО.

"Развивая сотрудничество с НАТО, мы в то же время стремимся к полноправному членству в блоке. Наша позиция по данному вопросу ясна", – заявил министр.

Ранее руководство Саудовской Аравии заявило, что готово применить силу против Катара в случае, если страна закупит у России зенитные ракетные системы С-400.

Перед этим сообщалось, что Саудовская Аравия планирует вырыть морской канал вдоль сухопутной границы с Катаром, превратив соседнее государство в остров.

В прошлом году вокруг Катара разгорелся дипломатический скандал. Страну обвиняли в поддержке террористов. С Катаром разорвали дипломатические отношения Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, а также Мальдивские острова, Коморские острова, Маврикий и Мавритания.