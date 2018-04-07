Саудовская Аравия собирается превратить Катар в остров

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Кордони Катара
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Кордони Катара

Саудовская Аравия планирует вырыть морской канал вдоль сухопутной границы с Катаром, превратив соседнее государство в остров, пишет Liga.net со ссылкой на саудовское издание Sabq.

Согласно проекту, длина канала составит 60 км, ширина - 200 м, а максимальная глубина - 12 м. Первоначальная стоимость проекта оценивается почти в 750 млн долларов. Строительство канала, который планируют вырыть примерно в 1 км от официальной границы с Катаром, займет около года.

Канал сможет принимать все типы грузовых и пассажирских судов. Также проект нацелен на строительство курортов вдоль нового побережья, развитие туризма и торговли. Канал будет принадлежать только Саудовской Аравии.

Напомним, в прошлом году вокруг Катара разгорелся дипломатический скандал. Страну обвиняли в поддержке террористов. С Катаром разорвали дипломатические отношения Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, а также Мальдивские острова, Коморские острова, Маврикий и Мавритания

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