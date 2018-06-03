Саудовская Аравия пригрозила Катару войной

Руководство Саудовской Аравии заявило, что готово применить силу против Катара в случае, если страна закупит у России зенитные ракетные системы С-400.

В частности, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд написал письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой оказать давление на Катар, передает Интерфакс-Украина.

"В такой ситуации королевство Саудовская Аравия будет готово предпринять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, в том числе и путем военной акции", - написал король президенту Франции.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует вырыть морской канал вдоль сухопутной границы с Катаром, превратив соседнее государство в остров.

В прошлом году вокруг Катара разгорелся дипломатический скандал. Страну обвиняли в поддержке террористов. С Катаром разорвали дипломатические отношения Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, а также Мальдивские острова, Коморские острова, Маврикий и Мавритания.