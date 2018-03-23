Каталония не согласна. В Барселоне начались акции протеста из-за ареста сторонников независимости

В Барселоне вспыхнули массовые акции протеста после ареста Испанией пяти каталонских политиков.

Митинги начались в пятницу, 23 марта, передает La Vanguardia.

Тысячи людей держат в руках портреты задержанных политиков.

Сами организаторы протестов обещают, что митинги в их поддержку будут происходить во всех муниципалитетах Каталонии. Активисты заявляют, что таким образом они хотят показать власти Испании, что не признают судебных решений, которыми "преследуются политические представители каталонцев".



Отмечается, что Верховный суд Испании взял под стражу пятерых каталонских политиков. Им выдвинули обвинение в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании. Решение касается кандидата на пост главы правительства Каталонии Жорди Туруля, экс-министра с территорий Жозеп Руля, экс-министра иностранных дел Рауля Ромеви, экс-министра социальной политики Долореса Басы и экс-спикера парламента Каталонии Карме Форкадель.

Напомним, в Барселоне 11 марта десятки тысяч человек вышли на улицы с призывом объявить независимость Каталонии от Испании.

23 марта каталонский парламент не смог утвердить бывшего официального представителя регионального правительства Жорди Туруля на пост главы региона.