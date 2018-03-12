В Каталонии десятки тысяч людей вышли на акцию за создание независимой республики

В Каталонии прошел марш в поддержку отделения от Испании

В Барселоне 11 марта десятки тысяч человек вышли на улицы с призывом объявить независимость Каталонии от Испании.

По данным полиции, в шествии приняли участие около 45 тысяч митингующих, сообщает DW.

Протестующие настаивали на формировании правительства, которое начало бы принимать практические шаги для отделения автономии от Испании.

Инициатором акции выступило националистическое движение "Каталонская национальная ассамблея" (КНА).

"Более двух миллионов жителей Каталонии совершенно четко хотят двигаться в направлении каталонской республики", - подчеркнул вице-президент КНА Агусти Алькоберро.

Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида. В ответ на это Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии.

21 декабря на выборах в Каталонии победу одержали сторонники независимости.