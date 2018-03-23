Парламент Каталонии не смог выбрать президента автономии

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Жорди Турулю не хватило голосов, чтобы стать главой Каталонии

Жорди Турулю не хватило голосов, чтобы стать главой Каталонии

Каталонский парламент не смог утвердить бывшего официального представителя регионального правительства Жорди Туруля на пост главы региона.

Во время голосования Туруль не сумел получить требуемого абсолютного большинства, сообщает DW.

Голосованию предшествовала многочасовая дискуссия.

Согласно закону, повторное голосование должно произойти через два дня после первого. Для утверждения кандидатуры достаточно будет простого большинства, однако и оно пока не гарантировано Турулю.

Кроме того, ему грозит задержание, и тогда он не сможет принять участие в парламентском заседании. Пока Туруль находится под залогом на свободе, однако в пятницу на заседании суда в Мадриде будут рассмотрены пункты обвинения в его адрес. В результате судом может быть принято решение о задержании Туруля.

Жорди Туруль является уже третьим кандидатом на пост главы Каталонии. Накануне стало известно, что находящийся под арестом Жорди Санчес снял свою кандидатуру с выборов. Еще раньше от поста главы Каталонии "временно" отказался бывший глава автономии Карлес Пучдемон, который находится в Бельгии. В случае возвращения в Испанию Пучдемону также грозит задержание.

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