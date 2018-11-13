13 ноября 2018, вторник

Канада защитит выборы от российского вмешательства - Трюдо

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Трюдо прокомментировал кибербезопасность Канады

Трюдо прокомментировал кибербезопасность Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что его страна предпримет все необходимые меры для защиты будущих выборов от вмешательства России и других государств.

Он отметил, что выборам в 2019 году будет уделяться большое внимание, передает Укринформ.

“В течение прошлых лет мы упорно работали над укреплением демократии в Канаде и предоставлением Центральной избирательной комиссии и политическим партиям средств для защиты граждан и демократии от внешнего вмешательства. Этот процесс продолжается уже определенное время и мы и в дальнейшем будем работать с экспертами и гражданами, чтобы гарантировать, что выборы следующего года пройдут надлежащим образом”, - заявил Трюдо.

Парламентские выборы в Канаде запланированы на 21 октября 2019 года.

Смотрите также

 

 

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове