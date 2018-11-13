Канада защитит выборы от российского вмешательства - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что его страна предпримет все необходимые меры для защиты будущих выборов от вмешательства России и других государств.

Он отметил, что выборам в 2019 году будет уделяться большое внимание, передает Укринформ.

“В течение прошлых лет мы упорно работали над укреплением демократии в Канаде и предоставлением Центральной избирательной комиссии и политическим партиям средств для защиты граждан и демократии от внешнего вмешательства. Этот процесс продолжается уже определенное время и мы и в дальнейшем будем работать с экспертами и гражданами, чтобы гарантировать, что выборы следующего года пройдут надлежащим образом”, - заявил Трюдо.

Парламентские выборы в Канаде запланированы на 21 октября 2019 года.

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