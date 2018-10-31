Канада и ЕС обсудили новые санкции против России из-за Сенцова

Евродепутаты вместе с членами канадского парламента обговорили в Оттаве введение дополнительных санкций против России.

Об этом сообщил депутат парламента Канады от правящей Либеральной партии Борис Вжесневский, передает Укринформ.

Санкции связаны с незаконным удержанием в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Во время совместного заседания Постоянного комитета парламента Канады по иностранным делам и международному развитию и Подкомитета европейского парламента по правам человека мы обсудили дополнительные санкции против России из-за заключения Олега Сенцова и всех украинских политических пленников в России", - сказал Вжесневский.

Депутат выразил благодарность евродепутатам за присуждение премии Сахарова Сенцову и высказанную таким образом поддержку всем украинским политическим пленникам в РФ.

Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии За свободу мысли имени Сахарова, учрежденной Европейским парламентом.

Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.