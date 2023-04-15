Канада передала Украине симуляторы для обучения стрельбе из танков Leopard

15 апреля, 01:29
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Украинские танкисты учатся работе с танками Leopard (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

Украинские танкисты учатся работе с танками Leopard (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что в Польшу были доставлены симуляторы работы с танками Leopard для украинцев.

"В дополнение к восьми танкам Leopard 2, которые мы уже доставили в Польшу, Канада развернула три симулятора стрельбы из Leopard для помощи украинским танкистам в овладении применением этих танков и тактикой обращения с ними", - заявила Ананд.

Видео дня

https://twitter.com/AnitaAnandMP/status/1646941403086200855

14 апреля в Европу прибыли все восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала передать ВСУ.

15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран намерены передать Украине более 150 танков Leopard, танковая коалиция продолжает расти.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300-500 танков.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Танки Канада Война в Украине Украина-Канада Война России против Украины танки Leopard Leopard 1 Leopard 2

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