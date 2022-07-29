Россия перебросила в Украину почти все свои войска — разведка Канады

29 июля, 22:16
Російські танки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Російські танки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Канадская разведка сообщает, что почти все подразделения армии РФ участвуют в боевых действиях против Украины.

«Практически все подразделения российской армии участвовали в боевых действиях на территории Украины», — говорится в сообщении разведки в Twitter.

Отмечается, что РФ из-за значительных потерь уже не имеет достаточных резервов для усиления войск.

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«Потери большинства российских армейских подразделений настолько высоки, что им даже не удается найти достаточное количество неподготовленных новобранцев, чтобы пополнить развернутые подразделения», — добавили в разведке.

https://twitter.com/CanadianForces/status/1552746639319875584

Также в настоящее время, по данным Канады, сил РФ в Украине недостаточны для достижения их заявленной цели смещения правительства в Киеве. Россия и дальше будет иметь сложности с достижением даже скромного тактического успеха на восточном и южном фронтах, убеждены в разведке.

https://twitter.com/CanadianForces/status/1552746640930492416
https://www.youtube.com/embed/FggMtiXNEpE
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Канада Боевые действия Война России против Украины

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