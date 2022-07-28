Залужный провел телефонный разговор с начальником генштаба Канады 28 июля, 05:51 Валерий Залужный и Уэйн Дональд Эйр (Фото:facebook.com/CinCAFU)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Эйром.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.



В ходе разговора Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала за военную помощь Украине в условиях полномасштабной российской агрессии. Также генералы предметно обсудили ход и объемы очередных поставок вооружения и техники для ВСУ.

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