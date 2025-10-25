Камала Харрис заявила, что может снова баллотироваться в президенты США

Камала Харрис допустила участие в президентских выборах в США в 2028 году (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Бывшая вице-президентка США Камала Харрис заявила, что в 2028 году может снова баллотироваться в президенты.

В интервью BBC Харрис сказала, что ее внуки «при своей жизни точно» увидят женщину-президента.

На вопрос, может ли это быть она, Харрис ответила «возможно», и тем самым подтвердила, что рассматривает возможность нового баллотирования.

Она отметила, что еще не приняла решение, но подчеркнула, что и в дальнейшем видит себя в политике.

«Я еще не закончила. Вся моя карьера — это служение. Это у меня в крови», — заявила бывшая вице-президентка США.

Харрис также прокомментировала опросы, которые определяют ее как аутсайдера для выдвижения от демократов, которая уступает даже голливудскому актеру Дуэйну «Скале» Джонсону.

«Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась впервые. И во второй раз. И точно не сидела бы сейчас здесь», — сказала она.

Бывшая вице-президент отметила, что ее прогнозы о том, что Дональд Трамп будет вести себя как фашист и возглавит авторитарное правительство, стали реальностью.

«Он говорил, что использует Министерство юстиции как оружие — и именно это он сделал», — подчеркнула она.

Белый дом прокомментировал высказывания Харрис о Трампе.

«Когда Камала Харрис потерпела сокрушительное поражение на выборах, она должна была бы понять намек: американцев не интересуют ее абсурдные выдумки. Или же она все-таки поняла, и поэтому продолжает жаловаться иностранным СМИ», — сказала пресс-секретарь Белого дома Абигейл Джексон.

Трамп победил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на выборах президента США в ноябре 2024 года.

Она стала кандидатом после того, как 21 июля 2024 года Джо Байден объявил, что отказывается от намерения снова баллотироваться на пост главы государства.



Издание Politico сообщало, что Харрис хочет продолжить политическую карьеру после поражения на выборах президента.

10 сентября 2025 года издание Atlantic сообщило, что Харрис в своих новых мемуарах заявила, что было безрассудно позволять Джо Байдену и его жене самостоятельно решать, стоит ли ему добиваться переизбрания.