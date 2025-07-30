Камала Харрис отказалась идти на выборы губернатора Калифорнии в 2026-м

Камала Харрис заявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии на выборах-2026 (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Экс-вице-президент США Камала Харрис не пойдет на выборы губернатора Калифорнии в 2026-м — оставляя открытым вариант еще раз попытаться стать президентом США в 2028-м.

Об этом 30 июля сообщает агентство Associated Press.

«Я серьезно раздумывала о том, чтобы попросить жителей Калифорнии о привилегии служить их губернатором. Я люблю этот штат, его жителей и его перспективы. Это мой дом. Но после глубоких размышлений я решила, что не буду баллотироваться на пост губернатора на этих выборах», — заявила Харрис.

Реклама

Читайте также: Трамп уволил мужа Камалы Харрис из музея Холокоста

Отказ экс-вице-президента США запускает новый виток размышлений о ее политическом будущем, сообщает АР. Изначально — после того, как она проиграла прошлогодние президентские выборы Дональду Трампу — Харрис в частном порядке размышляла, баллотироваться ли ей на пост губернатора Калифорния, снова пытаться занять Белый дом, либо вообще уйти из политики после болезненного поражения, пишет издание

Она не исключает возможности снова баллотироваться на пост президента после неудачных попыток в 2020 и 2024 годах. Неизвестно, когда она примет это решение.

В своем заявлении об отказе от участия в выборах губернатора Харрис ни разу не упоминает Трампа напрямую, но говорит, что «наша политика, наше правительство и наши институты слишком часто подводили американский народ, что привело к нынешнему кризису».

«На данный момент я не буду занимать выборную должность и не буду работать на государственной службе. Я с нетерпением жду возможности вернуться и выслушать американский народ, помочь избрать демократов по всей стране, которые будут бесстрашно бороться, и поделиться более подробной информацией о своих планах в ближайшие месяцы», — подытожила Харрис.

Как считает АР, Харрис могла бы стать фаворитом гонке за место губернатора Калифорнии (сейчас его занимает ее однопартиец Гэвин Ньюсом) — благодаря своей широкой известности, умению собирать средства и успехам в выборах на уровне штата. Кроме того, перед избранием в Сенат на пост вице-президента, Харрис была генпрокурором штата и окружным прокурором Сан-Франциско, резюмировало агентство.