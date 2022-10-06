Камала Харрис попала в ДТП в центре Вашингтона

6 октября, 03:18
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Камала Харрис (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Камала Харрис (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Кортеж вице-президента США Камалы Харрис попал в ДТП в центре Вашингтона. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в бордюр.

Об этом сообщает The Washington Post.

Представители Секретной службы не сразу смогли объяснить почему произошла авария, что привело к появлению вопросов о компетентности сотрудников ведомства и их попыток скрыть свои ошибки.

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Официально причиной ДТП названа «техническая неисправность» машины Харрис.

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Вице-президент США не пострадала. Впоследствии Харрис заявила, что благодарна сотрудникам Секретной службы за их работу.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США ДТП Джо Байден Вашингтон Камала Харрис

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