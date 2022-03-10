На фоне спора по поводу истребителей. Вице-президент США Камала Харрис прибыла в Польшу

10 марта, 06:00
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Камала Харрис (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Камала Харрис (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Вице-президент США Камала Харрис прибыла в Варшаву в рамках двухдневного визита в Польшу и Румынию с целью обсуждения российского вторжения в Украину.

Харрис прилетела в польскую столицу на фоне дипломатического спора из-за самолетов-истребителей для Украины, передает Радио Свобода.

10 марта она должна встретиться с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и украинскими беженцами.

8 марта в МИДе Польши заявили, что страна готова немедленно и бесплатно переместить все свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США. Сообщалось, что Штаты дальше могли передать эти истребители Украине. Однако в Пентагоне заявили, что выступают против такого шага.

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В Минобороны США заявили, что Россия может решить, что передача истребителей МиГ-29 Украине является эскалационным шагом.

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Редактор: Мария Кабаций

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Теги:   Камала Харрис Война России против Украины

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