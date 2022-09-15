Зеленский попал в ДТП: появились первые видео с места происшествия 15 сентября, 10:29 В результате аварии один человек госпитализирован (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появились первые видео с места ДТП в Киеве с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского.

Авария произошла в ночь на четверг, 15 сентября, в районе столичного цирка.

По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, в машину Зеленского въехал другой автомобиль, водителя которого в результате происшествия пришлось госпитализировать.

Видео дня

«Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковой машины неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», — рассказал он у себя в Facebook.

На обнародованных кадрах можно увидеть разбитые машины и пострадавшего водителя, которому оказывают первую медицинскую помощь.

Причины аварии на данное время не известны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.