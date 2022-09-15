Зеленский попал в ДТП: появились первые видео с места происшествия

15 сентября, 10:29
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В результате аварии один человек госпитализирован (Фото:Коллаж НВ)

В результате аварии один человек госпитализирован (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появились первые видео с места ДТП в Киеве с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского.

Авария произошла в ночь на четверг, 15 сентября, в районе столичного цирка.

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По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, в машину Зеленского въехал другой автомобиль, водителя которого в результате происшествия пришлось госпитализировать.

Видео дня

«Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковой машины неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», — рассказал он у себя в Facebook.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/pfbid0duKD7qRCuLLfrz8D5hHEqDMoaRCecd5SgFrUkwJ42xF3HGrx8eyaKGsm5P48RK5ql

На обнародованных кадрах можно увидеть разбитые машины и пострадавшего водителя, которому оказывают первую медицинскую помощь.

https://twitter.com/sna7c4/status/1570302590369284099

Причины аварии на данное время не известны.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев ДТП Владимир Зеленский

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