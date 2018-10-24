К Мексике из Гватемалы движется второй караван мигрантов

Из Гватемалы к границам Мексики движется второй караван нелегальных мигрантов, которые хотят попасть на территорию США.
Как сообщает Reuters, в группе более тысячи граждан центрально-американских государств. Они отправились в путь после того, как первый караван с почти 10 тысячами просителей убежища остановился на юге Мексики по пути к границе США.
Ранее сообщалось, что мексиканская полиция остановила около пять тысяч мигрантов из Гондураса, которые пытались прорвать кордон между Гватемалой и Мексикой на пути в США.
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Впоследствии правительство Мексики заявило, что получило 1699 просьб о предоставлении статуса беженца, включая детей.
Президент США Дональд Трамп отметил действия правоохранителей Мексики.
Ранее Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой с привлечением вооруженных сил в связи с наплывом мигрантов.
Он обвинил власти Сальвадора, Гватемалы и Гондураса в том, что они пропускают огромные караваны мигрантов, направляющихся в США, не проверяя их.
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