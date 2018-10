Трамп грозит разместить военных на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой с привлечением вооруженных сил в связи с наплывом мигрантов.

У себя в Twitter он обвинил власти Сальвадора, Гватемалы и Гондураса в том, что они пропускают огромные караваны направляющихся в США мигрантов, не проверяя их.

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 октября 2018 г.

Кроме того, Трамп обрушился с критикой на Демократическую партию.

Он также пригрозил прекратить финансовую помощь этим государствам, раз они "не контролируют собственное население".

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 октября 2018 г.

....The assault on our country at our Southern Border, including the Criminal elements and DRUGS pouring in, is far more important to me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico will stop this onslaught at their Northern Border. All Democrats fault for weak laws! 18 октября 2018 г.

Ужесточение миграционной политики было одним из предвыборных лозунгов Трампа. 25 января, через пять дней после инаугурации, Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, откуда в США прибывают многочисленные мигранты. Впрочем, Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.

В сентябре 2017 года в США на границе с Мексикой начали строить прототипы стен.