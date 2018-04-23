К акциям протестов в Ереване присоединились студенты вузов

Протесты в Ереване продолжаются больше десяти дней

В понедельник, 23 апреля, к акциям протеста в Ереване присоединились студенты армянских вузов.

Как сообщают Новости Армении, студенты начали мирное шествие по центральным улицам армянской столицы, они призывают преподавателей присоединиться к акции.

Шествия сопровождаются лозунгами в поддержку смены власти, аплодисментами, свистом и сигналами сопровождающих их автомобилей.

Напомним, протесты в Ереване продолжаются уже больше десяти дней.

Накануне на акции протеста был задержан лидер оппозиции Никол Пашинян. Его местонахождения неизвестно.