К акциям протестов в Ереване присоединились студенты вузов

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Протесты в Ереване продолжаются больше десяти дней

Протесты в Ереване продолжаются больше десяти дней

В понедельник, 23 апреля, к акциям протеста в Ереване присоединились студенты армянских вузов.

Как сообщают Новости Армении, студенты начали мирное шествие по центральным улицам армянской столицы, они призывают преподавателей присоединиться к акции. 

Шествия сопровождаются лозунгами в поддержку смены власти, аплодисментами, свистом и сигналами сопровождающих их автомобилей.  

Напомним, протесты в Ереване продолжаются уже больше десяти дней.

Накануне на акции протеста был задержан лидер оппозиции Никол Пашинян. Его местонахождения неизвестно.

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