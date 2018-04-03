Израиль отменил соглашение с ООН о нелегалах

Израиль дал полный назад в вопросе депортации мигрантов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху объявил об отмене соглашения с агентством ООН по делам беженцев по вопросу нелегальных мигрантов из стран Африки.

Как сообщает 9-й канал, Нетанияху пересмотрел свое решение после того, как "внимательно выслушал множество замечаний и аргументов, заново взвесил все преимущества и недостатки".

По словам израильского премьера, соглашение будет рассмотрено заново после встречи с представителями общественности.

"Несмотря на юридические сложности и на осложняющуюся международную ситуацию, мы продолжим упорно действовать, добиваясь удаления нелегалов из страны. Одновременно продолжится поиск возможных путей комплексного решения проблемы", - заявил он в Facebook.

Он напомнил, что до соглашения с ООН власти Израиля договорились Руандой, чтобы это государство стало "третьей страной", принимающей депортированных нелегалов. Однако под давлением некоторых деятелей в Евросоюзе африканская страна отказалась принимать нелегалов.

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Напомним, что 2 апреля власти Израиля заявили об отмене плана депортации африканских мигрантов после достижения соглашения с ООН.

Взамен принудительной высылки 16 тысяч африканских мигрантов агентство ООН по делам беженцев предложило выслать их в западные страны.