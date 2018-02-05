Билет в один конец или тюрьма: Израиль начал депортацию африканских мигрантов

Правительство Израиля начало рассылать 20 тыс. нелегальным мигрантам из стран Африки уведомления о принудительной высылке из страны.

Как передает Reuters, африканским мигрантам дали два месяца на то, чтобы выехать из Израиля. Иначе они рискуют попасть в тюрьму на неопределенное время.

Израильское правительство предложило мигрантам $3500 и билет на самолет в один конец. Пункт назначения – родная страна или одна из стран Африки, которая, по мнению израильских властей, является более чем безопасной.

Первые уведомления о выдворении из страны были разосланы в воскресенье, 4 февраля. Первая волна уведомлений была распространена среди мужчин, которые находятся в стране без семей.

В сообщениях о депортации не указывается, в какую именно страну будут высланы мигранты. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что это будет безопасное место. По данным правозащитников, Уганда и Руанда являются возможными принимающими странами.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери объяснил позицию правительства тем, что страна не в состоянии содержать такое количество мигрантов.

Напомним, что в 2017 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что из страны будут депортированы 40 тыс. беженцев из африканских стран.