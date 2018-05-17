Израиль нанес удар по сектору Газа

Вооруженные силы Израиля атаковали посты представителей ХАМАС в секторе Газа.
Сообщается, что в ходе операции никто из израильских военных не пострадал.
"Танк израильского армии атаковал два военных поста ХАМАС в южной части сектора Газа", - сообщили в армии Израиля.
A short while ago, in response to fire from Gaza towards IDF troops, an IDF tank targeted two Hamas military posts in the southern Gaza Strip. No IDF injuries were reported— IDF (@IDFSpokesperson) 16 мая 2018 г.
Напомним, 14 мая начались массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
В связи с событиями в секторе Газа Совбез ООН созвал экстренное заседание. США заблокировали принятие заявления главы организации, в котором осуждалось убийство жителей Палестины во время столкновений.
США возложили ответственность за столкновения на палестинское исламистское движение ХАМАС.
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