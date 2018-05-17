Израиль нанес удар по сектору Газа

Вооруженные силы Израиля атаковали посты представителей ХАМАС в секторе Газа.

Сообщается, что в ходе операции никто из израильских военных не пострадал.

"Танк израильского армии атаковал два военных поста ХАМАС в южной части сектора Газа", - сообщили в армии Израиля.

A short while ago, in response to fire from Gaza towards IDF troops, an IDF tank targeted two Hamas military posts in the southern Gaza Strip. No IDF injuries were reported — IDF (@IDFSpokesperson) 16 мая 2018 г.

Напомним, 14 мая начались массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

В связи с событиями в секторе Газа Совбез ООН созвал экстренное заседание. США заблокировали принятие заявления главы организации, в котором осуждалось убийство жителей Палестины во время столкновений.

США возложили ответственность за столкновения на палестинское исламистское движение ХАМАС.