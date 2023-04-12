Испания в ближайшие дни начнет передачу Leopard 2 Украине — министр обороны

12 апреля, 17:18
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Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Испания планирует отправить шесть Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни. Еще четыре танка находятся в ремонте.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает El Pais.

«В ближайшие дни шесть Leopard 2A4 отправятся в Украину», — рассказала глава оборонного ведомства.

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Она отметила, что доставка танков будет осуществляться по морю и завершится до конца апреля.

По словам чиновницы, помимо танков, Украине также предоставят 20 бронетранспортеров.

«Есть еще четыре Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно скорее», — добавила министр.

13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4.

В общей сложности 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков прошли обучение на Leopard 2, организованных на военной базе в Сарагосе.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Испания Военная помощь Война России против Украины

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